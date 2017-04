New Members of Senior Societies 2017 REVEALED

Satire

Published 1 hour ago

Photo: acid / CC 4.0

Below is a list of the lucky new members of each senior society. To protect their identities, we are only giving their first initials. You're welcome!

Atlas

K, D, F, V, S, A, W, G, B, H, J, K, I, P, F, P, S, E, R, T, F, K, K, S.

Bell

M, J, K, D, S, R, D, A, E, J, E, D, S, R, T, H, C, F, D, S, F, E, E.

Carriage

B, H, H, E, S, H, U, C, S, V, K, L, O, I, D, F, G, H, S, W, F, N.

Cipactli

I, D, S, E, N, K, I, L, S, J, D, J, T, R, P, S, K, C, A, N, E, F, R, T.

Friars

S, G, A, F, M, L, E, F, C, K, T, D, J, J, B, A, A, W, R, H, J, O, R, S, H.

Hexagon

G, J, E, C, S, D, I, J, E, N, M, N, H, J, P, L, S, W, R, R, F, J, Q, A.

Kinoki

F, G, F, T, F, V, H, J, I, S, W, F, S, F, J, I, S, Q, F, C, G, B.

Lantern

I, X, G, J, E, S, W, C, G, A, A, P, Y, G, T, R, T, T, T, S, W, C, N.

Mortar Board

G, D, J, V, W, G, J, U, V, E ,R, G, N, O, Q, E, R, G, K, L, A, S, D.

Nightingales

G, U, I, Y, D, M, Z, S, W, E, F, I, G, E, H, P, L, D, W, F, S, A, F.

Omega

P, R, O, T, E, C, T, T, H, E, G, R, E, A T, B, A, R, R, I, E, R, R, E, E, F.

Onyx

W, H, Y, A, R, E, Y, O, U, S, T, I, L, L, R, E, A, D, I, N, G, T, H, I, S, ?.

Oracle

A, S, D, F, G, H, J, K, L, ;.

Osiris

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Sphinx

&, *, H, @, #, (, &, S, (, #, *, %, ), $, _, +, @, ~, ^, &, !, A, F, *, >, ?, &, #, }, ^, !, J.